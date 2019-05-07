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Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100 

Lenta.ru + ещё 186 28 минут назад
Фото: ТАСС
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, которые приводит газета, подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке лайнера. Они не выработали топливо, из-за чего самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, что привело к «жесткой посадке» и воспламенению. Отмечается, что в настоящий момент они находятся в больницах из-за отравления угарным газом.
Кроме того, следствие изучает, как наземные службы исполнили свою работу. По данным издания, они, возможно, не оперативно отреагировали на сообщения о ЧП в аэропорту.
6 мая СКР сообщил, что основными версиями крушения лайнера считаются недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность воздушного судна. Также отмечалось, что причиной смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало отравление продуктами горения.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
По данным Следственного комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.
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Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , СКР
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