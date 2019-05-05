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Взрыв на химическом заводе в США: количество погибших увеличилось до двух 

Вести.Ru + ещё 7 47 минут назад
Фото: Twitter
В США на месте разрушенного в результате взрыва химического завода пожарные нашли тело одного человека. Идентификацию погибшего пока не удалось произвести. Тело было передано коронеру округа Лейк. Об этом сообщило издание The Chicago Tribune, ссылаясь на пожарную службу.
Также поступила информация, что в больнице скончался один из четырех пострадавших во время взрыва. Ожидается, что количество погибших может возрасти до четырех, так как в связи с небезопасностью разрушенного здания пожарные команды приостановили поиски двух работников завода, которые считаются пропавшими без вести.
Ранее СМИ сообщали, что на химическом заводе в городе Уокиган (штат Иллинойс, США) прогремел взрыв, четыре человека были госпитализированы.
Поисковые работы продолжатся после разрушения здания, передает РИА Новости.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , РИА Новости , США
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