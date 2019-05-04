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Приводнился на реке: ЧП с пассажирским Boeing 737 во Флориде 

Рамблер + ещё 56 25 минут назад
Фото: Twitter
В штате Флорида, в городе Джексонвилль, во время посадки пассажирский «Боинг-737» авиакомпании Miami Air International упал в реку, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадал 21 человек.
Самолет возвращался с расположенной на Кубе военно-морской базы Гуантанамо. На его борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа, сообщает CNN.
Жертв нет, 21 человек госпитализирован, но не в тяжелом состоянии, сообщил в твиттере шериф Джексонвилля. В твиттере также опубликованы фото с места аварии и сообщается, что самолет попал на мелководье, а пассажиров пришлось эвакуировать на спасательных плотах.
«Все в хорошем состоянии, нет критических травм», — написал шериф.
Здесь также отмечается, что свою положительную роль в том, что инцидент закончился относительно легко, сыграло то, что в нем было много военных, которые смогли быстро действовать в критической ситуации и взаимодействовать с сотрудниками подразделения пожарно-спасательных работ в Джексонвилле.
«Тот факт, что все были благополучно выведены из самолета и никто не пострадал, говорит о том, как грамотно экипаж отреагировал на эту ситуацию», — сказал мэр Джексонвилла Ленни Карри.
Он отметил, что президент страны Дональд Трамп в курсе ситуации и звонил с предложением помощи.
Комментарии274
Катастрофы , Войска , Оружие , Происшествия , Дональд Трамп , Boeing , CNN , Куба
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