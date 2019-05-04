Приводнился на реке: ЧП с пассажирским Boeing 737 во Флориде

В штате Флорида, в городе Джексонвилль, во время посадки пассажирский «Боинг-737» авиакомпании Miami Air International упал в реку, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадал 21 человек.

Самолет возвращался с расположенной на Кубе военно-морской базы Гуантанамо. На его борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа, сообщает CNN.

Жертв нет, 21 человек госпитализирован, но не в тяжелом состоянии, сообщил в твиттере шериф Джексонвилля. В твиттере также опубликованы фото с места аварии и сообщается, что самолет попал на мелководье, а пассажиров пришлось эвакуировать на спасательных плотах.

«Все в хорошем состоянии, нет критических травм», — написал шериф.

Здесь также отмечается, что свою положительную роль в том, что инцидент закончился относительно легко, сыграло то, что в нем было много военных, которые смогли быстро действовать в критической ситуации и взаимодействовать с сотрудниками подразделения пожарно-спасательных работ в Джексонвилле.

«Тот факт, что все были благополучно выведены из самолета и никто не пострадал, говорит о том, как грамотно экипаж отреагировал на эту ситуацию», — сказал мэр Джексонвилла Ленни Карри.