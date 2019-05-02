Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учебный самолет разбился в Оклахоме 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Одномоторный учебный самолет разбился в среду недалеко от населенного пункта Гастингс (штат Оклахома). Два члена экипажа не пострадали и вернулись на базу ВВС США Шеппард в штате Техас, сообщается в Twitter этого военного объекта.
"T-6 Texan II разбился сегодня около 14:00 [22:00 мск] юго-западнее Гастингса в Оклахоме. Оба члена экипажа катапультировались и вернулись на базу. Инструктор с летчиком на самолете выполняли тренировочный полет во время инцидента", — уточнили на базе ВВС. Гастингс расположен рядом с границей между Оклахомой и Техасом.
По информации ВВС, сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения и проводят следственные мероприятия. Население просят своевременно информировать власти о нахождении обломков T-6 Texan II.
ТАСС: последние новости
Пожар на Ровенской АЭС привел к отключению третьего энергоблока станции Подвесной потолок обрушился в ТЦ "Плаза" в Электростали Пожар в трех частных домах под Иркутском локализован на площади 700 кв. метров
Катастрофы , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Гастингс , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев потребовал отменить указ Путина4
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян27
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала10
Лоза порассуждал о «Детской неожиданности»2
Еще один шаг к войне: Лавров предупредил Помпео316
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект
Наука и техника Наука
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение