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Пожар на Ровенской АЭС привел к отключению энергоблока 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Пожар на трансформаторе на Ровенской АЭС, расположенной на Украине, привел к отключению третьего энергоблока станции. Об этом сообщил Украинской правде глава управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.
По словам Кратика, инцидент произошел в 21:04 по местному времени (совпадает с московским), его причиной стало повреждение трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием. Пожар удалось ликвидировать в 22:00.
"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль"", — сообщил Кратик, отметив, что радиационный фон остается в норме.
Причины случившегося устанавливаются, в работе остаются первый и четвертый энергоблоки электростанции.
Предыдущее ЧП на Ровенское АЭС произошло 16 апреля. Тогда сбой в работе главного циркуляционного насоса привел к разгрузке мощности реактора третьего энергоблока.
Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.
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