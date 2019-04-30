Пожар на Ровенской АЭС привел к отключению энергоблока

Пожар на трансформаторе на Ровенской АЭС, расположенной на Украине , привел к отключению третьего энергоблока станции. Об этом сообщил Украинской правде глава управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.

По словам Кратика, инцидент произошел в 21:04 по местному времени (совпадает с московским), его причиной стало повреждение трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием. Пожар удалось ликвидировать в 22:00.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль"", — сообщил Кратик, отметив, что радиационный фон остается в норме.

Причины случившегося устанавливаются, в работе остаются первый и четвертый энергоблоки электростанции.

Предыдущее ЧП на Ровенское АЭС произошло 16 апреля. Тогда сбой в работе главного циркуляционного насоса привел к разгрузке мощности реактора третьего энергоблока.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.