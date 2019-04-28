Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немцы испугались новой российской подлодки, способной перевозить «торпеды Судного дня» 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Немецкое издание Stern назвало новую российскую подводную лодку «Белгород» «гигантом», который может выполнять особые миссии. В том числе, перевозить торпеды «Посейдон», способные уничтожить целую авианосную группу США и вызвать огромное цунами.
«Посейдоны» журналисты уже окрестили «торпедами Судного дня». Они оснащены термоядерными боеголовками мощностью в две мегатонны, которые могут развивать скорость до 200 км/ч под водой. Считается, что такие торпеды могут уничтожить авианосную группу США целиком и вызвать огромное цунами. «Белгород» может брать на борт эти торпеды, а также субмарины меньших размеров. Этот факт особенно беспокоит журналистов Stem.
Подлодка «Белгород» была спроектирована ещё в 1992 году. В 2015 году субмарину подогнали под военные нужды. Stem считает, что её способность перевозить «Посейдоны» позволит России доминировать в подводном пространстве.
Ferra.ru: последние новости
Француз пересёк Атлантику в бочке В России придумали способ доставлять космонавтов на МКС за два часа Россия отправит в космос последнюю ракету совместной разработки с украинцами
Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил присоединение Китая к «рестрикциям» США57
Британия разрабатывает план противостояния с РФ17
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского263
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа52
Смерч на озере в Москве попал на видео
Видео
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение Китая к «рестрикциям» США
Политика
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Схватка кобры и варана попала на видео
Наука и техника
«Все на ушах стояли». В Турции рассказали об отдыхе Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение