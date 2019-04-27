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Крушение Як-18: погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока 

Рамблер + ещё 14 14 минут назад
Фото: Телеграм-канал 112
При крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, сообщает ТАСС.
Крушение произошло в субботу в 15:48 (08:48 мск) в Хабаровском районе на аэродроме «Калинка», погибли два человека.
По словам источника агентства во властных структурах региона, Левшин был инициатором и участником акции «Бессмертная эскадрилья» в Хабаровском крае. В День Победы в рамках этой акции на фюзеляжах самолетов размещают фотографии военных летчиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Катастрофы , Происшествия , Владимир Левшин , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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