Крушение Як-18: погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока

Крушение произошло в субботу в 15:48 (08:48 мск) в Хабаровском районе на аэродроме «Калинка», погибли два человека.

По словам источника агентства во властных структурах региона, Левшин был инициатором и участником акции «Бессмертная эскадрилья» в Хабаровском крае. В День Победы в рамках этой акции на фюзеляжах самолетов размещают фотографии военных летчиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.