При крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин, сообщает ТАСС.
Крушение произошло в субботу в 15:48 (08:48 мск) в Хабаровском районе на аэродроме «Калинка», погибли два человека.
По словам источника агентства во властных структурах региона, Левшин был инициатором и участником акции «Бессмертная эскадрилья» в Хабаровском крае. В День Победы в рамках этой акции на фюзеляжах самолетов размещают фотографии военных летчиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.