В Москве температура воздуха может подняться до 24 градусов

МОСКВА 25 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до 24 градусов, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

"Сегодня в столице погоду по-прежнему будет определять очаг повышенного атмосферного давления. Небольшая облачность, без осадков, 22-24 максимальная температура в центре столицы сегодня, и 19-24 со знаком плюса ожидается в Подмосковье", — сказал Леус.

Синоптик также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Давление будет постепенно понижаться, но пока показания барометров превышают норму, они составят 753 миллиметров ртутного столба.