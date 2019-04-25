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В Москве температура воздуха может подняться до 24 градусов 

Р-Спорт + ещё 5 25 апреля 2019
Фото: Р-Спорт
МОСКВА 25 апр — РИА Новости. Температура воздуха в Москве в четверг может подняться до 24 градусов, ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
"Сегодня в столице погоду по-прежнему будет определять очаг повышенного атмосферного давления. Небольшая облачность, без осадков, 22-24 максимальная температура в центре столицы сегодня, и 19-24 со знаком плюса ожидается в Подмосковье", — сказал Леус.
Синоптик также добавил, что ветер будет северо-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Давление будет постепенно понижаться, но пока показания барометров превышают норму, они составят 753 миллиметров ртутного столба.
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