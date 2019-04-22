В Приамурье виновников природных пожаров оштрафовали на 3,7 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК , 22 апр — РИА Новости. Штрафы на 3,7 миллиона рублей выписаны нарушителям пожарной безопасности в Приамурье с начала сезона, сообщает правительство Амурской области

"Ведомства составили более 1,3 тысячи протоколов, общая сумма штрафов — 3,7 миллиона рублей, взыскано порядка 900 тысяч рублей. По остальным материалам ведется административное расследование", — говорится в сообщении.

С начала сезона в регионе зарегистрированы 160 природных пожаров на площади 39 тысяч гектаров.

На совещании в правительстве области под руководством губернатора Василия Орлова отметили, что несколько населенных пунктов не подготовились к пожароопасному сезону. Главам муниципалитетов дали поручение подготовить списки тех, кто отслеживает ситуацию в лесах, а также поручили собрать дополнительные силы для охраны лесов в майские праздники. Планируется привлечь около 70 человек из Амурского спасательного центра Хабаровска.

"На часть пожаров повлиять мы не можем, они связаны с погодными условиями, но большая часть — дело рук человека, и события в Забайкальском крае говорят, что нужно обратить самое пристальное внимание на ситуацию по предупреждению распространения огня на населенные пункты. В Амурской области погодные условия в этом году более благоприятные, чем в прошлом. На территории региона объявлен пожароопасный период, кроме Тынды и Тындинского района", — сказал Орлов.

На территории Забайкалья действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра скоростью до 28 метров в секунду. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 14 населенных пунктов оказались в огне. Уничтожено 94 жилых и 17 нежилых домов, 59 хозяйственных построек, 68 животноводческих хозяйств, погибли более 3,2 тысячи голов сельскохозяйственных животных. От пожаров пострадали 29 человек, все они получили термические ожоги.