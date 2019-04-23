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Число жертв при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В колумбийском департаменте Каука при сходе оползня погибли 20 человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом информирует Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий.
«Поиски продолжаются в Росасе, Каука… было обнаружено ещё 3 тела, двое взрослых и один несовершеннолетний, в общей сложности 20 человек погибли», — говорится в сообщении управления в Twitter.
Отмечается, в результате обрушившихся на страну ливней пострадали 22 человека и 18 пропали без вести.
В результате происшествия были разрушены почти 40 домов и пострадали более 850 строений.
Ранее сообщалось, что при сходе оползня в муниципалитете Росас между городами Попаян и Пасто погибли 19 человек и пять пострадали.
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Катастрофы , Латинская Америка , Погода , Пожары , Колумбия
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