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В церквях и гостиницах Шри-Ланки прогремели шесть взрывов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
РИА НОВОСТИ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЦЕРКВЯХ И ГОСТИНИЦАХ ШРИ-ЛАНКИ ПРОИЗОШЛИ ШЕСТЬ ВЗРЫВОВ — АГЕНТСТВО АФП
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Катастрофы , Азия , Африка , Пожары , Происшествия , РИА Новости , France-Presse , Шри-Ланка
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