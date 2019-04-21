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В церквях и гостиницах Шри-Ланки прогремели шесть взрывов
РИА Новости
4 часа назад
Фото:
Газета.Ru
Комментарии
РИА НОВОСТИ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЦЕРКВЯХ И ГОСТИНИЦАХ ШРИ-ЛАНКИ ПРОИЗОШЛИ ШЕСТЬ ВЗРЫВОВ — АГЕНТСТВО АФП
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