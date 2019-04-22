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Число задержанных после взрывов на Шри-Ланке увеличилось 

Газета.Ru + ещё 40 9 часов назад
Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи со взрывами, которые произошли на острове в воскресенье, 21 апреля. Об этом сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции.
По его словам, на настоящий момент задержанные находятся под стражей в департаменте уголовных расследований.
Ранее сообщалось, что власти Шри-Ланки задержали 13 человек по подозрению в причастности к серии взрывов.
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.
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Катастрофы , Азия , Африка , Пожары , Происшествия , Шри-Ланка
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