Сибирь во власти стихии: на регион обрушился мощный ураган

Красноярске жертвами разгула стихии стали двое рабочих.

На Сибирь обрушился мощный ураган, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает издание «НГС», в Красноярске жертвами разгула стихии стали двое рабочих, их придавило снесенной ветром части металлической крыши завода.

По всему городу мощные порывы ломали деревья и дорожные знаки, не выдерживали даже бетонные столбы. На одной из улиц рухнули сразу 2 опоры и полностью перекрыли дорогу. В селе Ермаковское под Красноярском кровля здания и столб упали прямо на автомобиль с людьми. Пострадали водитель и два пассажира.

Также мощный ураган властвует на территории Хакасии. Там снесло крышу одного из предприятий, она помяла припаркованные внизу машины. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится и весь сегодняшний день.