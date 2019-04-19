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Сибирь во власти стихии: на регион обрушился мощный ураган 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Красноярске жертвами разгула стихии стали двое рабочих.
На Сибирь обрушился мощный ураган, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает издание «НГС», в Красноярске жертвами разгула стихии стали двое рабочих, их придавило снесенной ветром части металлической крыши завода.
По всему городу мощные порывы ломали деревья и дорожные знаки, не выдерживали даже бетонные столбы. На одной из улиц рухнули сразу 2 опоры и полностью перекрыли дорогу. В селе Ермаковское под Красноярском кровля здания и столб упали прямо на автомобиль с людьми. Пострадали водитель и два пассажира.
Также мощный ураган властвует на территории Хакасии. Там снесло крышу одного из предприятий, она помяла припаркованные внизу машины. По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится и весь сегодняшний день.
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Катастрофы , Погода , Пожары , Красноярск
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