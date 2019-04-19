Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

Он подчеркивает, что ЕСПЧ продолжает лишь отмалчиваться и, по всей видимости, рассчитывает просто ждать, не объясняя причину отклонения иска. Он напоминает, что немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий родственников погибших, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.

Ретцер отмечает, что ЕСПЧ после подачи иска поступил очень странно, засекретил этот иск, отказав в доступе к производству общественности, обвинителям и их адвокатам. При этом в 2015 году Гимулла дополнил иск, приложив к нему дополнительные документы, прецедентные случаи и новые доказательства от Совета безопасности Нидерландов . Однако это не повлияло на ситуацию, поскольку ЕСПЧ продолжил отмалчиваться, при этом не сообщая, кто потребовал засекретить дело.

Немецкий журналист пишет, что Киев несет ответственность за крушение MH17, поскольку не закрыл воздушное пространство над востоком Украины. По его мнению, воздушное пространство не было закрыто из-за боязни потерять доходы от транзита, составляющие около 200 миллионов долларов в год.

Ретцер отмечает, что с критикой в отношении киевских властей выступил и Совет по безопасности Нидерландов, расследовавший катастрофу. Там заявляли, что Киев не предпринял необходимых мер по обеспечению безопасности воздушного пространства, однако оставили Украине лазейку, заявив, что другие страны также несут ответственность за катастрофу.

Из-за этого Украина смогла уйти от ответственности, и против нее не начали расследование, а всю вину в итоге возложили на Россию, потому что Запад поддержал действия киевских властей на востоке страны, пишет журналист.

В заключение Ретцер подчеркивает, что с момента подачи иска прошло уже пять лет, но до сих пор непонятно, принят ли он был ЕСПЧ. По его мнению, суд просто хочет отсидеться и ждет, пока об этом забудут.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.