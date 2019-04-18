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На юге Москвы загорелся отдел полиции 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Департамент строительства города Москвы
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощите.
Проведена эвакуация, пожар локализован.
Информация о пострадавших не поступала.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , Москва
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