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На юге Москвы загорелся отдел полиции
Говорит Москва
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ещё 2
1 час назад
Фото:
Департамент строительства города Москвы
Комментарии
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощите.
Проведена эвакуация, пожар локализован.
Информация о пострадавших не поступала.
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