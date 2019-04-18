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Легкомоторный самолёт упал в Ленобласти
Говорит Москва
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1 час назад
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РИА Новости
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В настоящее время
МЧС
проверяет информацию об авиакатастрофе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, организованы поиски в Тосненском районе Ленинградской области.
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