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Легкомоторный самолёт упал в Ленобласти 

Говорит Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время МЧС проверяет информацию об авиакатастрофе.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства, организованы поиски в Тосненском районе Ленинградской области.
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Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Ленинградская область
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