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Су-30 и Су-34 одновременно заправились в воздухе 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Кадры одного из самых сложных элементов лётной подготовки опубликовал телеканал «Звезда»: экипажи истребителей Су-30СМ и многоцелевых самолётов Су-34 отработали одновременную дозаправку в небе над Кубанью. На высоте до шести километров и на скорости около 600 км/ч происходит максимальное сближение самолётов с заправщиком Ил-78. Лётчикам необходимо проявить максимальную концентрацию и быть предельно аккуратными: спешка может привести к ошибке и новой попытке стыковки, а это как минимум потеря времени и большой риск. После стыковки штанги с заправочным конусом топливо поступает в баки самолётов в течение несколько десятков минут. Всё это время оба самолёта должны держать одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , ТК "Звезда"
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