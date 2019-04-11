Жилой дом обрушился после взрыва газа в США: видео

В результате инцидента погиб один человек. Его личность в настоящее время не установлена, однако, по предварительным данным, им стал рабочий, задевший буром газопровод.

Взрыв прогремел в жилом доме на территории американского штата Северная Каролина. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщает CNN.

Причиной ЧП стала утечка газа. При этом здание частично обрушилось, а ученики из школы искусств, которая расположена рядом, были экстренно эвакуированы.

По данным полиции, причиной трагедии стало повреждение газовой трубы диаметром два дюйма. Уточняется, что подрядчик совершал ремонтные работы и случайно задел буром газопровод. В результате произошла сильнейшая утечка газа, а через полчаса после этого прогремел взрыв.

При этом пострадавшими в большинстве своем стали посетители кафе и офисов, находившихся рядом. Они получили травмы от обломков стен и разбившихся стекол.

В настоящее время личность погибшего не установлена. По предварительным данным, им стал тот самый рабочий, который задел буром газопровод. Кадры с места ЧП были опубликованы в Twitter.