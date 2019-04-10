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Число жертв циклона «Идай» превысило тысячу человек 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: NASA
Число погибших в результате шторма, обрушившегося на юго-восток Африки в прошлом месяце, превысило 1000 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.
Кроме того, из-за циклона пострадали около двух тысяч человек.
В ООН уже охарактеризовали циклон "Идай" как "один из самых смертоносных штормов в южном полушарии".
Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги. Он обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.
Ранее сообщалось, что возросло число погибших из-за циклона "Идай" в Зимбабве.
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Катастрофы , В мире , Погода , Происшествия , ООН
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