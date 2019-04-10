Bloomberg: в Японии разбился новейший Ф-35A

Предполагаемые обломки японского истребителя Ф-35A, который потерпел крушение над Тихим океаном во вторник, 9 апреля, во время выполнения учебного полета, были найдены в море. Это уже второе крушение дорогостоящего истребителя Ф-35 менее чем за год, сообщает Bloomberg.

Представители сил самообороны Японии , самолет вместе с пилотом, которому было немногим за 40, пропали с экранов радаров примерно в 135 километрах от побережья Японии во вторник, 9 апреля. Он поднялся в воздух с военно-воздушной базы Мисава на северо-востоке острова Хонсю. Предполагаемые обломки хвостовой части самолета были замечены недалеко от того места, где самолет исчез, о чем в среду, 10 апреля, сообщил министр обороны Японии Такеши Ивайя (Takeshi Iwaya).

«Мы сделаем все возможное, чтобы найти пропавшего пилота», — добавил Ивайя.

Истребители Ф-35, выпускаемые корпорацией Локхид Мартин, считаются самыми дорогими истребителями американского производства. В настоящее время более 320 таких истребителей выполняют различные миссии, поднимаясь в воздух с 15 американских военных баз по всему миру, хотя Пентагон и корпорация Lockheed продолжают работу над устранением более 900 дефектов, включая недоработки в сложном программном обеспечении этих самолетов.

Японский истребитель выполнял учебный полет вместе с еще тремя самолетами, когда спустя 30 минут после вылета с базы связь с ним пропала. Как сообщают представители японского военного ведомства , причина крушения пока не установлена.

«Нам известно об инциденте с японским истребителем F-35A, и мы готовы поддержать силы самообороны Японии всем, чем будет необходимо», — написали представители компании «Локхид» в электронном письме.

Представитель министерства обороны США сообщил, что Пентагону известно об инциденте, однако отказался его прокомментировать. Представители военных баз США в Японии сообщили, что они оказывают Японии поддержку в проведении поисково-спасательной операции на море и в воздухе.

Второе крушение

Сентябрьское крушение Ф-35Б в Южной Каролине заставило Пентагон приостановить полеты этих истребителей почти на две недели, чтобы проверить топливопровод, который, как полагали эксперты, мог стать причиной инцидента.

Япония — это крупнейший иностранный покупатель этих малозаметных истребителей, которые также США также продают некоторым другим свои союзникам. Недавно Япония приобрела еще одну партию этих истребителей, которые обошлись ей по 137 миллионов долларов каждый.

Как сообщает правительство Японии, оно планирует приобрести в общей сложности 142 истребителя Ф-35. В марте у сил самообороны Японии появилась первая боевая эскадрилья, о чем сообщило Министерство обороны США.