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В Калининграде полностью восстановили нарушенное энергоснабжение 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Энергоснабжение жилых районов Калининграда, лишившихся света в понедельник в 21:38 по местному времени (22:38 мск), полностью восстановлено. Об этом ТАСС в компании "Янтарьэнерго".
"Электроснабжение полностью восстановлено в 23:02 по местному времени (00:02 мск во вторник) ", — сказал представитель компании.
Собеседник агентства уточнил, что технологический сбой произошел на электроподстанции на Московском проспекте Калининграда. По данным единой диспетчерской службы города, в зону отключения попали более 10 улиц преимущественно в Ленинградском районе города.
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Катастрофы , Пожары , ИТАР-ТАСС , Калининград
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