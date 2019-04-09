В Калининграде полностью восстановили нарушенное энергоснабжение

Энергоснабжение жилых районов Калининграда , лишившихся света в понедельник в 21:38 по местному времени (22:38 мск), полностью восстановлено. Об этом ТАСС в компании "Янтарьэнерго".

"Электроснабжение полностью восстановлено в 23:02 по местному времени (00:02 мск во вторник) ", — сказал представитель компании.

Собеседник агентства уточнил, что технологический сбой произошел на электроподстанции на Московском проспекте Калининграда. По данным единой диспетчерской службы города, в зону отключения попали более 10 улиц преимущественно в Ленинградском районе города.