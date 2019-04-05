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Boeing нашел еще одну проблему с программным обеспечением в 737 MAX 

Р-Спорт + ещё 34 17 часов назад
Компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX имеет дополнительную ошибку с программным обеспечением, которая не связана с проблемной системой MCAS.
Ранее компания со ссылкой на предварительный доклад о результатах расследования катастрофы в Эфиопии сообщила об информации, согласно которой самолет 737 MAX имел ошибочный угол ввода "датчика атаки", активировавший функцию MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
"Мы успешно осуществляем обновление программного обеспечения, которое предотвратит инциденты в будущем. В течение этого процесса мы обнаружили один аспект, не относящийся к MCAS, который также станет частью программного обновления", — цитирует заявление Boeing газета Financial Times.
В заявлении о проблеме говорится как об "относительно незначительной". Однако два источника, знакомые с ходом расследования, сообщили газете Washington Post, что речь идет о критически важном для безопасности полетов вопросе.
В конце марта сообщалось, что Федеральное авиационное управление США (FAA) в предварительном порядке одобрило обновление к программному обеспечению для самолетов 737 MAX, разработанное для устранения проблем в системе MCAS. Предполагается, что коррективы сделают ее менее "агрессивной" и более управляемой для пилотов.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.
После катастрофы порядка 20 стран закрыли небо для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Boeing , Washington Post , Financial Times , Эфиопия
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