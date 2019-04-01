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Названа возможная причина авиакатастрофы с одной из самых богатых россиянок 

Lenta.ru + ещё 57 1 час назад
Представитель Германской службы безопасности полетов сообщил о возможной причине авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелец S7 Group Наталия Филева. Об этом сообщает ТАСС.
Предположительно, пилот во время поворота потерял контроль над самолетом. Отмечается, что он упал «непосредственно перед посадкой». Пилот управлял самолетом в момент аварии, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС, отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по факту авиакатастрофы. Останки погибших идентифицируют на следующей неделе.
Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в аэропорт Эгельсбах 31 марта. По предварительной информации, на борту находились трое россиян, все они погибли. Однако ДФС пока не может подтвердить эти факты.
Наталии Филевой было 55 лет. Журнал Forbes в 2018 году оценил ее состояние в 600 миллионов долларов — это четвертый показатель среди богатейших российских женщин.
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Катастрофы , Видео , Наталия Филева , АК S7 , Forbes , Германия
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