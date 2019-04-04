Появилась новая версия причин крушения Boeing 737 MAX

Американские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что разбившийся в марте этого года пассажирский самолет Boeing737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в результате столкновения с птицей или другим объектом.

По информации источников, в результате столкновения был поврежден датчик угла атаки авиалайнера, определяющего угол крыла относительно горизонтального потока воздуха, в результате чего сработала система защиты от сваливания, что и привело к падению самолета, передает ТАСС.

Ранее расследующие причины катастрофы эксперты пришли к выводу, что ее причиной стал сбой в работе так называемой "Систем улучшения характеристик маневренности". По данным расшифровки бортовых самописцев, эта система, являющаяся дополнительной защитой от сваливания, активировалась до того, как самолет начал пикировать, и способствовала его падению.