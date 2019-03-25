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Следствие: самолёт президента Польши был взорван в России 

News.ru 50 минут назад
Британские эксперты обнаружили следы взрывчатки на обломках самолёта, при крушении которого под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский. Исследование проводила лаборатория судебно-взрывчатых веществ, которая находится в подчинении министерства обороны Великобритании.
Специалисты изучили несколько десятков из более чем 200 образцов, представленных им прокуратурой Польши. На большинстве из них были обнаружены следы веществ, использованных для производства взрывчатых веществ — тротила и других компонентов, сообщает Sieci.
Выводы британских экспертов польские правоохранители обнародовать не торопятся. Издание отмечает, что судебное разбирательство может продлиться несколько лет.
Самолёт Ту-154М разбился в апреле 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились высокопоставленные польские политики во главе с президентом страны Лехом Качиньским. Все 96 человек, включая членов экипажа, погибли.
Версию о взрыве на борту в Польше выдвигали и раньше. Так, в июне 2018 года в комиссии, которая занимается расследованием катастрофы, заявили о следах взрывчатки на обломках самолёта и на теле одного из погибших. Однако, как сообщал News.ru, российские следователи опровергли такую версию. Со ссылкой на данные Межгосударственного авиационного комитета они указали в качестве причин крушения на плохие метеоусловия и ошибки экипажа.
Нынешние данные, хоть и не обнародованы официально, в отличие от предыдущих, подтверждены лабораторными исследованиями.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Лех Качиньский , Межгосударственный авиационный комитет , Польша , Великобритания
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