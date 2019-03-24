WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX. Также обновленное ПО будет принимать информацию от двух "датчиков атаки", а не одного.

Отмечается, что теперь система не будет блокировать остальное оборудование в рубке самолета и реагировать на ложные показания датчиков. Теперь Boeing предстоит провести лабораторные, наземные и воздушные испытания обновленного ПО.

Кроме того, FAA согласовало изменения в подготовке пилотов самолетов серии Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что индонезийская авиакомпания отказалась покупать почти 50 лайнеров Boeing 737 MAX 8.

Крушение авиалайнера Boeing 737 Max 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.