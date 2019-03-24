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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX 

Газета.Ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Reuters
Федеральное авиационное управление (FAA) США предварительно одобрило разработанное специалистами корпорации Boeing обновление к программному обеспечению. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутренние документы.
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX. Также обновленное ПО будет принимать информацию от двух "датчиков атаки", а не одного.
Отмечается, что теперь система не будет блокировать остальное оборудование в рубке самолета и реагировать на ложные показания датчиков. Теперь Boeing предстоит провести лабораторные, наземные и воздушные испытания обновленного ПО.
Кроме того, FAA согласовало изменения в подготовке пилотов самолетов серии Boeing 737 MAX.
Ранее сообщалось, что индонезийская авиакомпания отказалась покупать почти 50 лайнеров Boeing 737 MAX 8.
Крушение авиалайнера Boeing 737 Max 8 на прошлой неделе в Эфиопии привело к тому, что многие авиакомпании по всему миру приостановили полеты данной модели самолета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.
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Катастрофы , Boeing , Wall Street Journal , США
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