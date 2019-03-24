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Reuters: число погибших в результате нападения в Мали достигло 134 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Инфо 24
ТАСС, 24 марта. Число представителей народности фульбе (фулани), погибших в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали, возросло до 134. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось о 110 жертвах.
По данным агентства, среди погибших — дети, беременные женщины и пожилые люди.
Как отмечает Agence France-Presse, за атакой, предположительно, стоят представители племени догон.
Нападение, ставшее одним из самых кровопролитных за последние годы, произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН. Члены делегации осудили применение насилия и почтили память погибших минутой молчания.
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Катастрофы , Африка , Пожары , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Reuters , Мали
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