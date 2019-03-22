На юге Мексики за пять часов произошло свыше 40 землетрясений

Сейсмическая активность на юге Мексики продолжает расти. В штате Оахака в четверг всего за пять часов произошло 42 землетрясения, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Магнитуда подземных толчков составляла от 1,9 до 4,4. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Ранее на этой неделе в районах вдоль тихоокеанского побережья страны за 12 часов было зарегистрировано почти 60 землетрясений, из них 37 — в Оахаке.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных удара стихии. Жертвами землетрясения 7 сентября — магнитудой 8,2 — в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, еще один толчок 19 сентября — магнитудой 7,1 — унес жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Порядка 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах получили повреждения или были разрушены, около 2 млн человек понесли материальный ущерб.