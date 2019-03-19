В Небраске в результате наводнения погибли три человека

Три человека погибли в результате последствий крупнейшего наводнения в штате Небраска. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

По его данным, мужчина умер, захлебнувшись в машине, которую неожиданно унесло потоком воды в глубокий кювет. Другой мужчина погиб при обрушении моста во время попытки оказать помощь владельцам подтопленных машин. 80-летняя женщина была обнаружена мертвой в своем доме в пригороде Колумбуса (штат Небраска), обстоятельства ее смерти не уточняются.

Всего, по данным AP, спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания.

Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада США наводнений стало наложение на прошлой неделе таких факторов, как стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, но нанесло самый сильный урон Небраске, где режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах. 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.