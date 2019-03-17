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Пассажир разбившегося Cessna 206 снял крушение на видео 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник в Венесуэле разбился самолет с пятью военнослужащими, двое из которых погибли. Один из пассажиров летательного аппарата снял момент крушения на видео. Зная, к чему оно приведет, смотреть этот ролик по-настоящему страшно.
самолета Cessna 206, который разбился в понедельник в Венесуэле, снял момент крушения на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Самолет упал неподалеку от города Санта-Элена-де-Уайрен на юго-востоке Венесуэлы. В момент крушения на борту находились пять человек — четверо военнослужащих и один пилот.
Из ролика становится ясно, что самолет опустился критически низко. В видео ревут предупреждающие сигналы, кричат люди, а летательный аппарат, совершив небольшой вираж, стал набок, врезался в верхушки деревьев и в падении несколько раз перевернулся через себя.
В результате крушения погибли два человека. По сообщениям местных СМИ, ими стали сержант и полковник венесуэльской армии. Пострадали трое: медики госпитализировали их в больницу в состоянии различной степени тяжести.
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Катастрофы , Войска , Латинская Америка , Венесуэла
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