Пассажир разбившегося Cessna 206 снял крушение на видео

В понедельник в Венесуэле разбился самолет с пятью военнослужащими, двое из которых погибли. Один из пассажиров летательного аппарата снял момент крушения на видео. Зная, к чему оно приведет, смотреть этот ролик по-настоящему страшно.

VÍDEO | Momento en que una avioneta Cessna 206 siglas YV 1801 se precipitó a tierra en la Gran Sabana #Bolívar En el hecho murieron los oficiales de la FANB José Silvestre Granja y César Paúl Padrino Bruzual. #15Mar pic.twitter.com/pBKQbo1tL6— Lohena Reverón (@lareveron10) 15 марта 2019 г.

самолета Cessna 206, который разбился в понедельник в Венесуэле, снял момент крушения на видео. Ролик распространился по социальным сетям. Самолет упал неподалеку от города Санта-Элена-де-Уайрен на юго-востоке Венесуэлы. В момент крушения на борту находились пять человек — четверо военнослужащих и один пилот.

Из ролика становится ясно, что самолет опустился критически низко. В видео ревут предупреждающие сигналы, кричат люди, а летательный аппарат, совершив небольшой вираж, стал набок, врезался в верхушки деревьев и в падении несколько раз перевернулся через себя.

В результате крушения погибли два человека. По сообщениям местных СМИ, ими стали сержант и полковник венесуэльской армии. Пострадали трое: медики госпитализировали их в больницу в состоянии различной степени тяжести.