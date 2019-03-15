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Появилось первое фото черного ящика разбившегося в Эфиопии «Боинга» 

Вести.Ru 20 минут назад
Появилось первое фото черного ящика Boeing737 MAX8, который разбился в Эфиопии. Самописец находится на экспертизе во Франции, сколько времени займет этот процесс, пока неизвестно. От результатов расследования зависит, признают ли безопасными эти самолеты.
Сейчас все самолеты Boeing737 MAX8 отстранены от полетов минимум до мая 2019 года, отмечает телеканал "Россия 24". За последние пару лет пилоты больше 20 раз жаловались на неполадки в этой модели.
На фотографиях видно, что корпус устройства самописца с самолета авиакомпании Ethiopian Airlines сильно поврежден. На экспертизу в Париж доставлены цифровой параметрический самописец и речевой самописец. Работы по началу расшифровки записей начнутся 15 марта. Ранее Федеральная служба расследования авиационных происшествий Германии отказалась от участия в экспертизе, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.
10 марта Boeing упал почти сразу после взлета. Погибли 157 человек, находившихся на его борту. Предварительная версия произошедшего — конфликт между программным обеспечением самолета и действиями пилота.
29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air упал в Индонезии. Жертвами этой авиакатастрофы стали 189 человек.
14 марта Россия закрыла свое небо для самолетов этой модификации.
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Катастрофы , Видео , Boeing , Франция , Эфиопия
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