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На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четверг в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 17 км.
Подземные толчки также ощущались на территории уезда Хуалянь, в городах Гаосюн и Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.
Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии. В среду на острове было зафиксировано сразу два землетрясение силой свыше пяти баллов, однако они обошлись без последствий.
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