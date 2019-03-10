Смерть троих россиян: никто не выжил на эфиопском «Боинге»

Трое россиян погибли при крушении пассажирского самолета Boeing 737 над Африкой. Эту информацию подтвердил консул России Эфиопии Рашид Умяров, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех 157 погибших в авиакатастрофе. На борту самолета находились граждане 33 государств мира.

Три гражданина России погибли в авиакатастрофе самолета Boeing 737, унесшей жизни 157 человек. Информацию о гибели россиян подтвердил в эфире телеканала «Россия 24» заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

«На борту эфиопских авиалиний, рейс 302, который вылетел сегодня утром из Аддис-Абебы в Кению, находились три российских пассажира», — подчеркнул консул.

По данным перевозчика Ethiopian Airlines Group, никто из летевших в самолете 149 пассажиров и восьми членов экипажа не выжил. Авиакатастрофа произошла неподалеку от эфиопского города Дебрэ-Зейт, подчеркнули в авиакомпании Ethiopian Airlines.

Президент России Владимир Путин вскоре после известий о крушении борта направил телеграмму с соболезнованиями президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру африканской страны Абию Ахмеду Али в связи с трагической катастрофой и гибелью людей, передает НСН.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы», — отмечается в телеграмме от российского лидера.

Премьер Эфиопии Абий Ахмед Али в своем твиттере также выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения «Боинга». «Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких», — говорится в посте.

Рейс 302 Ethiopian Airlines вылетел из Аддис-Абебы в столицу Кении — Найроби. Диспетчеры потеряли связь с пилотами в 8:44 утра по местному времени (совпадает с Москвой — «Газета.Ru» ), спустя 6 минут после взлета.

«Самолет после взлета имел нестабильную вертикальную скорость», — заявили в авиакомпании.

Кроме россиян, на борту «Боинга» летели 18 канадцев, девять эфиопов, восемь итальянцев, восемь китайцев, восемь американцев, семь британцев, семь французов, шесть египтян, пять голландцев, четыре новозеландца, четыре индуса, четыре словака, три австрийца, три шведа, два марокканца, два испанца, два израильтянина и один бельгиец. Все они погибли.

Еще три пассажира, летевшие на разбившемся самолете, имели при себе паспорта Организации Объединенных Наций

Как сообщает ФАН, в интернете опубликовали первое фото с места крушения Boeing 737. На снимке управляющий директор Ethiopian Airlines находится в воронке, оставленной самолетом, и держит в руках кусок фюзеляжа. По словам представителя компании, воздушное судно было полностью исправно.

В конце января 2010 года самолет Boeing 737-800 Ethiopian Airlines разбился в Средиземном море. Погибли все 90 человек, находившиеся на борту воздушного судна. После изучения «черных ящиков» авиаэксперты пришли к выводу, что причиной крушения стала фатальная ошибка пилота Бенти Хабтаму.

«Черный ящик», сообщало издание LebanonNews.net, находился на глубине 500 метров под водной толщей. Вытащить самописец удалось только 7 февраля. Он был отправлен во Францию, где расшифровкой его данных занялись французские, ливанские и эфиопские специалисты. На дне Средиземного моря был также обнаружен фюзеляж машины, под которым, предполагают водолазы, лежит большая часть тел.

Хотя очевидцы трагедии рассказывали, что слышали взрыв и видели, как Boeing загорелся в воздухе, а затем развалился на части, заявление Халифеха стало первым официальным подтверждением того, что на борту лайнера был взрыв. Напомним, что версию теракта власти Ливана отклонили сразу. Возможной причиной трагедии эксперты считали попадание в самолет молнии.

Министр обороны Ливана Элиас эль-Мурр также заявлял, что командир экипажа по не до конца ясным причинам проигнорировал команду диспетчера и пошел прямиком в грозовой фронт.

Летчику Бенти Хабтаму было 42 года, до этого он работал пилотом в Ethiopian Airlines 20 лет. За это время он совершил на различных моделях Boeing десятки внутренних и международных рейсов. В том числе Хабтаму летал в США, Европу и на Ближний Восток. Потерпевший катастрофу Boeing 737-800 проходил последнюю техническую проверку 25 декабря 2009 года, и специалисты тогда не выявили никаких технических неполадок.