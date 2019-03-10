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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей, в том чисел сотрудников ООН, в авиакатастрофе самолета Ethiopian Airlines, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко скорбит о трагической гибели людей в авиакатастрофе сегодня в районе Аддис-Абебы", — говорится в сообщении.
Также Гутерреш "выражает свои искренние соболезнования и солидарность с семьями и близкими жертв, в том числе сотрудников ООН, а также искренне соболезнует правительству и народу Эфиопии".
Дюжаррик отметил, что ООН поддерживает контакты с эфиопскими властями и тесно сотрудничает с ними для установления подробностей о персонале организации, который погиб в этой трагедии.
Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.
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Комментарии
Катастрофы , В мире , Антониу Гутерреш , Стефан Дюжаррик , ООН , Эфиопия
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