Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии

"Генеральный секретарь глубоко скорбит о трагической гибели людей в авиакатастрофе сегодня в районе Аддис-Абебы", — говорится в сообщении.

Также Гутерреш "выражает свои искренние соболезнования и солидарность с семьями и близкими жертв, в том числе сотрудников ООН, а также искренне соболезнует правительству и народу Эфиопии".

Дюжаррик отметил, что ООН поддерживает контакты с эфиопскими властями и тесно сотрудничает с ними для установления подробностей о персонале организации, который погиб в этой трагедии.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.