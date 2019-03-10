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AFP: не менее 12 сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии 

ТАСС + ещё 30 51 минуту назад
По меньшей мере 12 сотрудников ООН стали жертвами крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник во всемирной организации.
Ранее было известно о том, что один пассажир рейса был с паспортом ООН.
Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В числе погибших — выходцы из 35 стран, включая трех россиян.
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Катастрофы , Африка , Видео , Происшествия , Boeing , ООН , France-Presse , Эфиопия
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