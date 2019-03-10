Посольство РФ в Кении: На эфиопском Boeing мог находиться россиянин

Посольство России Кении в настоящее время выясняет судьбу российского гражданина, у которого были билеты на самолет эфиопских авиалиний, разбившийся в воскресенье утром. Об этом со ссылкой на консульский отдел российского диппредставительства в Кении сообщает РИА Новости

"Мы располагаем информацией, что, возможно, на этом рейсе был российский гражданин. Эта информация проверяется. Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби", — рассказал агентству заведующий консульским отделом Олег Кипоренко.

По информации посольства, россиянин направлялся злополучным рейсом в Кению в туристических целях.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился в Эфиопии в воскресенье утром. Авиалайнер, совершавший рейс по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, потерпел крушение неподалеку от города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа. На месте падения авиалайнера выживших не обнаружено.