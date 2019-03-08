Опубликовано видео крушения Boeing 767 в США

Шериф округа Чеймберс опубликовал в Facebook видео крушения грузового Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в американском штате Техас.

Крушение произошла 24 февраля. Самолет авиакомпании Atlas Air совершал грузовой коммерческий рейс 5Y3591 Майами —Хьюстон. Он разбился при заходе на посадку. Погибли три члена экипажа. Причины катастрофы пока не установлены.

По подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2018 году в авиакатастрофах погибло 523 человека. Это значительно больше, чем в предыдущие годы.