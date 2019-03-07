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Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: EPA
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине порядка 50 километров в 99 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова). Магнитуда сейсмического события составила 5,5", — сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
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Катастрофы , РАН , РИА Новости
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