Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН

"Землетрясение произошло в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине порядка 50 километров в 99 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова). Магнитуда сейсмического события составила 5,5", — сказал представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.