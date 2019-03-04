В Индонезии число погибших из-за схода оползня на руднике возросло до 9

Число погибших в результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии возросло до 9, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 7 погибших, еще 19 человек были спасены.

"Мы создали три спасательные команды, работающие попеременно каждый день", — цитирует агентство главу спасательного подразделения при управлении Абдула Муина Пепутунгана.

Он также сообщил об угрозе схода еще одного оползня, из-за которой была отменена спасательная операция с использованием трех экскаваторов.

Оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси. Ранее сообщалось, что всего под завалами могли оказаться более 60 человек.