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В США в результате торнадо пострадали более 40 человек 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: © AP Photo
Более 40 человек пострадали в результате торнадо в штате Алабама в США.
"Мы приняли более 40 пациентов в результате торнадо днем и ожидаем принять еще больше. Некоторые пациенты направляются в соседние больницы", — говорится в заявлении медицинского центра восточной Алабамы (EAMS) на странице Facebook.
В свою очередь телеканал NBC сообщает, что число жертв торнадо возросло до 14.
Ранее сообщалось, что более 10 человек, среди которых 8-летний ребенок, погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама.
По словам шерифа Джея Джонса, все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия. По данным телеканала, торнадо разрушил ряд домов, что создает угрозу пожаров в связи с возможной утечкой пропана.
Губернатор штата Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате в связи с тяжелыми погодными условиями.
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Катастрофы , телеканал NBC , США
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