В США в результате торнадо пострадали более 40 человек

Более 40 человек пострадали в результате торнадо в штате Алабама в США

"Мы приняли более 40 пациентов в результате торнадо днем и ожидаем принять еще больше. Некоторые пациенты направляются в соседние больницы", — говорится в заявлении медицинского центра восточной Алабамы (EAMS) на странице Facebook.

В свою очередь телеканал NBC сообщает, что число жертв торнадо возросло до 14.

Ранее сообщалось, что более 10 человек, среди которых 8-летний ребенок, погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама.

По словам шерифа Джея Джонса, все погибшие находились в округе Ли на границе с штатом Джорджия. По данным телеканала, торнадо разрушил ряд домов, что создает угрозу пожаров в связи с возможной утечкой пропана.

Губернатор штата Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения во всем штате в связи с тяжелыми погодными условиями.