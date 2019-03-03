Директор Vale лишился должности из-за прорыва дамбы в Бразилии

Исполнительный директор горнодобывающей компания Vale Фабио Шварцман и несколько других высокопоставленных сотрудников временно отстранены от своих обязанностей после прорыва дамбы в Бразилии . Рекомендации по увольнению были направлены федеральной прокуратурой и прокуратурой штата.

На должность Шварцмана в качестве временно исполняющего обязанности был назначен Эдуардо де Саллеса Бартоломео. Совет директоров компании заявил о готовности к сотрудничеству с властями Бразилии.

Прорыв плотины произошел на железорудном комплексе, управляемом горнодобывающей компанией Vale. В результате погибли 165 человек. Еще 279 пропали без вести. Волна погребла под собой прилегающие к плотине здания и несколько районов близлежащего города Брумадиньо. В ходе расследования выяснилось, что горнодобывающая кампания знала о технических проблемах на плотине, возникших еще на этапе ее строительства.

Vale после случившейся трагедии объявила о намерении отказаться от использования десяти подобных сооружений из соображений безопасности.