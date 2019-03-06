«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра продлен в столичном регионе на четверг

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в четверг, 7 марта 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 7 марта, в столичном регионе небольшая облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/c. Температура воздуха в Москве минус 16 — 14 градусов, в центре города минус 10-8, по области минус 19 — 14 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура воздуха в Москве минус 3 — 1 градус, по области минус 5 — 0 градусов.

Ранее Гидрометцентром был объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра на среду, 6 марта.