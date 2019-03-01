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Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 134 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 134 человек, сообщает мексиканский портал Milenio со ссылкой на власти штата Идальго.
Ранее сообщалось о 131 погибшем.
Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.
Как сообщили местные власти, в результате взрыва на месте погибли 68 человек. В настоящее время в медучреждениях остаются 9 пострадавших, при этом состояние одного из них оценивается как критическое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
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Катастрофы , Происшествия , Мексика
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