Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 134

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 134 человек, сообщает мексиканский портал Milenio со ссылкой на власти штата Идальго.

Ранее сообщалось о 131 погибшем.

Мощный взрыв и пожар произошли 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго, когда сотни людей воровали бензин. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе стал результатом незаконной врезки. Люди пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

Как сообщили местные власти, в результате взрыва на месте погибли 68 человек. В настоящее время в медучреждениях остаются 9 пострадавших, при этом состояние одного из них оценивается как критическое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.