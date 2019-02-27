В Непале разбился вертолет с министром культуры страны на борту

Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на администрацию района.

По данным газеты, всего на борту вертолета компании Air Dynasty находились пять-шесть человек, включая пилота, советника премьер-министра и сотрудника служб безопасности. Сообщается, что местные жители услышали громкий взрыв, после которого начался пожар.

Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Местные власти выехали на место инцидента.