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В Непале разбился вертолет с министром культуры страны на борту 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на администрацию района.
По данным газеты, всего на борту вертолета компании Air Dynasty находились пять-шесть человек, включая пилота, советника премьер-министра и сотрудника служб безопасности. Сообщается, что местные жители услышали громкий взрыв, после которого начался пожар.
Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет.
Местные власти выехали на место инцидента.
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Катастрофы , Пожары , Непал
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