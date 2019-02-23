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Один вагон сошел с рельсов в Свердловской области 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
Один вагон грузового поезда в ночь с пятницы на субботу сошел с рельсов на перегоне Хризолитовый — Арамиль в Свердловской области. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В субботу в 03:28 (01:28 мск) от диспетчера Свердловской железной дороги поступило сообщение о сходе одного вагона грузового поезда с углем на перегоне Хризолитовый — Арамиль. Погибших и пострадавших нет. Железнодорожное полотно не повреждено", — сказали в пресс— службе.
По данным пресс-службы, из-за происшествия имеются незначительные задержки в движении пригородных поездов. "В ликвидации последствий аварии задействован аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС", — добавили в пресс-службе.
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Катастрофы , МЧС , Арамиль , Свердловская Область
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