В Душанбе за 10 минут зафиксировали два подземных толчка

Таджикистане с разницей примерно в десять минут произошли два подземных толчка, сообщило агентство «Интерфакс» . Эпицентры обоих землетрясений расположены недалеко от Душанбе.

Первый подземный толчок магнитудой в 2-3 балла геофизическая служба зарегистрировала в 6:26 по местному времени (в 4:26 по московскому). Через 9 минут последовал второй толчок мощностью 3-4 балла.

«Эпицентр расположен в 22 км и 19 км юго-восточнее и восточнее города Душанбе на территории города Вахдат. Интенсивность в эпицентре первого землетрясения составила 3 балла, второго — 4 балла», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, за несколько часов до этого стало известно, что сибирские сейсмологи зафиксировали два новых землетрясения магнитудой свыше 5 баллов в Индонезии.