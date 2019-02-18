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Самолеты SSJ-100 могут перейти от CityJet к авиакомпании из Словении 

Российская Газета + ещё 52 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ирландский CityJet — единственный европейский эксплуатант российских самолетов SSJ-100 — отказался от использования этого самолета.
Компания работает по модели «мокрого» лизинга, выполняя на своих судах полеты для других компаний. Так, семь самолетов SSJ-100, принадлежащие CityJet, выполняли рейсы для авиакомпании Brussels Airlines. По информации издания, компания отказалась от аренды российских самолетов из-за нехватки запчастей.
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Катастрофы , Войска , Оружие , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Словения
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