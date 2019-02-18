Самолеты SSJ-100 могут перейти от CityJet к авиакомпании из Словении

«Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении », — цитирует его ТАСС

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что ирландский CityJet — единственный европейский эксплуатант российских самолетов SSJ-100 — отказался от использования этого самолета.

Компания работает по модели «мокрого» лизинга, выполняя на своих судах полеты для других компаний. Так, семь самолетов SSJ-100, принадлежащие CityJet, выполняли рейсы для авиакомпании Brussels Airlines. По информации издания, компания отказалась от аренды российских самолетов из-за нехватки запчастей.