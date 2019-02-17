Число погибших во время торнадо в январе на Кубе выросло до семи человек

Женщина получила несколько травм, ей были сделаны две операции, однако она скончалась 14 февраля. Ранее сообщалось о шести погибших.

Торнадо обрушился на Гавану в конце января, пострадали около 200 человек. Более 1,2 тысячи зданий частично или полностью обрушились.

Россияне, по данным МИД РФ, в результате стихийного бедствия не пострадали.