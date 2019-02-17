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Число погибших во время торнадо в январе на Кубе выросло до семи человек 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — РИА Новости. Число погибших во время торнадо, которое произошло в январе на Кубе, выросло до семи человек, скончалась женщина 41 года, передает портал Nuevo Herald со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Женщина получила несколько травм, ей были сделаны две операции, однако она скончалась 14 февраля. Ранее сообщалось о шести погибших.
Торнадо обрушился на Гавану в конце января, пострадали около 200 человек. Более 1,2 тысячи зданий частично или полностью обрушились.
Россияне, по данным МИД РФ, в результате стихийного бедствия не пострадали.
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Катастрофы , Пожары , Минздрав РФ , РИА Новости , Буэнос-Айрес , Куба
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