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В Саратовской области горит церковь
РИА Новости
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ещё 4
4 часа назад
Фото:
РИА "ФедералПресс"
Комментарии
Здание церкви горит в
Саратовской области
, огонь локализован на площади 1 тысяча «квадратов» —
МЧС
РИА Новости
/ Динамика дня
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