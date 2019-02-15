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В Саратовской области горит церковь 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Здание церкви горит в Саратовской области, огонь локализован на площади 1 тысяча «квадратов» — МЧС
РИА Новости / Динамика дня
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Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Саратовская Область
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