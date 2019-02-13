На «Фукусиме-1» начали контактные опыты с расплавленным ядерным топливом

Энергетическая компания ТЕРСО, в ведении которой находится АЭС "Фукусима-1", впервые после аварии восьмилетней давности начала контактные эксперименты с расплавленным ядерным топливом, скопившимся на дне защитной оболочки второго реактора.

Утром в среду в защитную оболочку реактора было спущено оборудование в виде 15-метровой трубки, на конце которой расположены два "пальца", сообщает газета Майнити. Они способны поднять до 2 килограммов. Цель эксперимента — проверить способность оборудования поднимать расплавленное топливо. За пределы реактора высокорадиоактивное топливо выноситься не будет.

О результатах эксперимента ТЕРСО проинформирует в среду вечером, говорится в сообщении компании.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Из населенных пунктов было эвакуировано более 140 тысяч человек. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет 40 лет.