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На «Фукусиме-1» начали контактные опыты с расплавленным ядерным топливом 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: Reuters
Энергетическая компания ТЕРСО, в ведении которой находится АЭС "Фукусима-1", впервые после аварии восьмилетней давности начала контактные эксперименты с расплавленным ядерным топливом, скопившимся на дне защитной оболочки второго реактора.
Утром в среду в защитную оболочку реактора было спущено оборудование в виде 15-метровой трубки, на конце которой расположены два "пальца", сообщает газета Майнити. Они способны поднять до 2 килограммов. Цель эксперимента — проверить способность оборудования поднимать расплавленное топливо. За пределы реактора высокорадиоактивное топливо выноситься не будет.
О результатах эксперимента ТЕРСО проинформирует в среду вечером, говорится в сообщении компании.
Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Из населенных пунктов было эвакуировано более 140 тысяч человек. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет 40 лет.
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